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Hakkari'de "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesiyle öğrenciler okula kazandırılıyor

18.01.2023 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığınca kayıt dışı öğrencilerin eğitime dahil edilmesi amacıyla yürütülen "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesi kapsamında Hakkari'de çeşitli nedenlerle devamsızlık yapan öğrenciler okula kazandırılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, müdürlük tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda 2022-2023 eğitim öğretim yılı itibarıyla okul öncesi, temel eğitim ve orta öğretim kademelerinde okullaşma oranı yüzde 100'e yaklaştı.

Kayıt dışı öğrencilerin eğitime kazandırılması amacıyla hazırlanan proje çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür başkanlığında mesleki eğitim, ortaöğretim, din öğretimi ve temel eğitim birimlerinden sorumlu yöneticilerden oluşan komisyon kuruldu.

Saha taramaları gerçekleştiren komisyon, tespit ettiği çocuk ve gençlerin tekrar eğitimlerine devam etmelerini sağlıyor.

Vali Orhan Işın İlkokulu'nda 2019'dan bu yana okula gitmediği tespit edilen Onur Taş da komisyon üyeleri, rehber öğretmenler ve babası Şerif Taş'ın desteğiyle ikna edilerek yeniden okula kaydedildi.

Gür, projedeki amacın eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve tüm öğrencilerin aynı nitelikte eğitime erişimini sağlamak olduğunu belirtti.

Kentte başlatılan eğitim seferberliğiyle okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretimdeki okullaşma oranlarında dikkat çekici bir ilerleme kaydettiklerini aktaran Gür, şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer tarafından kayıtsız öğrenciler için otomatik takip sistemi devreye alınarak e-okul sisteminde kaydı bulunmayan öğrencilerin okulla yeniden buluşturulması için Eğitimle Yeniden Buluşma projesi başlatıldı. Bu kapsamda, eğitimi her zaman önceliklerine alan Valimiz Sayın İdris Akbıyık'ın talimatlarıyla ilimizdeki ilkokul ve ortaokul kademesi için 15, lise kademesi için de 18 yaşından küçüklerin adreslerine ziyaretler yapıyoruz. Kayıt dışı öğrencilerin takip sistemiyle eğitime dahil edilmesi amacıyla il ve ilçelerimizde oluşturduğumuz komisyonlar, kayıtsız öğrencilerimiz için gerekli işlemleri başlattılar. Kapı kapı gezerek ikna etmek suretiyle eğitimden uzak kalan çocuklarımızı eğitim sistemimize dahil etmeye çalışıyoruz."

Okula kazandırılan Taş ise bundan sonra daha çok çalışacağını ve ödevlerini yapacağını ifade etti.

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