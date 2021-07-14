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Hakkari'de Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polis tutuklandı

14.07.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polis tutuklandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru Nasuh Çulcu tutuklandı.

Cevher'i Polisevinde yemek yediği esnada silahla 3 el ateş açarak şehit eden ve olay yerinden kaçtığı esnada görevli polislerce ayağından vurularak yaralı yakalanan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Çulcu, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Çulcu çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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