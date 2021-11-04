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Hakkari'de ev eşyalarının içine gizlenmiş 93 kilogram eroin ele geçirildi

04.11.2021 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de ev eşyalarının içine gizlenmiş 93 kilogram eroin ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kamyonetteki ev eşyalarının içine gizlenmiş 93 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede durdurdukları bir kamyonette arama yaptı.

Kamnoyetteki ev eşyalarının içine gizlenmiş 93 kilogram eroin bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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