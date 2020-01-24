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Hakkari'de genç öğretmen kaldığı iş yerinde ölü bulundu

HAKKARİ HABERLERİ  | 24.01.2020 22:01 | Son Güncelleme

Hakkari'de genç öğretmen kaldığı iş yerinde ölü bulundu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir süredir haber alınamayan genç öğretmenin cansız bedeni bulundu.

Şemdinli ilçesinde görev yapan sosyal bilgiler öğretmeni Emirhan Şenlik'ten bir süredir kendisinden haber alamayan arkadaşları en son kaldığı iş yerine geldi.

Çilingir yardımıyla içeri giren arkadaşları, 36 yaşındaki öğretmenin cansız bedenini buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, cenazeyi otopsi için Hakkari Devlet Hastanesine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
hakkari Öğretmen Yüksekova

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