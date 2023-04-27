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Hakkari’de geniş çaplı denetim

27.04.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işletmelere yönelik geniş çaplı denetim başlattı.

Hakkari’de geniş çaplı denetim

Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıta ekipleri, kentin birçok noktasında bulunan iş yerlerine yönelik denetimler gerçekleştirdiler. Denetimlerde yerel ve zincir marketlerde ürünlerin son kullanım tarihlerine bakıldı. Aynı zamanda ürünlerin raf ve kasa arasındaki uygunluğu denetlendi. Son kullanım tarihi geçmiş ürün satışı yapılan 1 markete cezai işlem uygulandı.

Hakkari’de yer alan ekmek fırınları da tek tek denetlenerek hijyen ve gramaj kontrolü yapıldıktan sonra gerekli uyarılar yapıldı.
Zabıta Müdürü Demir, denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini belirtti.

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