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Hakkari'de haziranda karla mücadele çalışması

03.06.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de haziranda karla mücadele çalışması

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de karla mücadele ekipleri, yer yer karla kaplı 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası'nın yolunu ulaşıma açtı.

Kış mevsiminde vatandaşların mağduriyet yaşanmaması için gece gündüz mesai harcayan İl Özel İdaresi ekipleri, yüksek rakımlı bölgelerdeki yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, yaylada kente içme suyunun sağlandığı şebekede yaşanan arızanın belediye ekiplerince giderilmesi için yer yer karla kaplı yolda çalışma başlattı.

İş makinesi ile yürüttükleri çalışma sonucu yolu açan ekipler, arıza ekiplerinin bölgeye ulaşmasını da sağladı.

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