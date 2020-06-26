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Hakkari'de işçilere saldıran 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ HABERLERİ  | 26.06.2020 10:58 | Son Güncelleme

Hakkari'de işçilere saldıran 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dün içme suyu çalışması yapan işçilere saldıran 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin uzun namlulu ve roketli saldırısında yaralanan işçiyi tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile Hakkari Devlet Hastanesine giden Vali Akbıyık, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara ve hastane yöneticileriyle görüştü.

Serviste tedavisi süren işçiyi ziyaret eden Akbıyık, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, terör saldırısında yaralanan 2 işçiden birinin taburcu edildiğini, diğerinin durumunun iyi olduğunu söyledi.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin 12 saat geçmeden düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Çukurca ilçemizin sınır bölgesinde su tesisatı çeken özel sektör işçilerimize karşı bölücü terör örgütünün bir silahlı saldırısı olmuştu. 2 işçimiz hafif şekilde yaralanmıştı. Bugün onları ziyaret ettik, sağlık durumları gayet iyi. Bir işçimiz taburcu edildi. Dün akşam da saldırıyı yapan 3 teröristi, 2. Hudut Tugayımız ve İl Jandarma Komutanlığımızın iş birliği ve hava desteğiyle etkisiz hale getirdik.

Yaralılarımızın, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı.''

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