Hakkari'de kamyonette 91 av tüfeği ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde kamyonette 91 av tüfeği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmaları sürüyor.

Ortaklar Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında durdurulan kamyonetin kasasında yapılan kontrolde gizli bölmedeki 8 çuvalda farklı markalarda 91 av tüfeği ele geçirildi.



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