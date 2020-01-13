YURTHABER
  4. Hakkari'de "Kapan-3 Kavaklı Operasyonu" başlatıldı

Hakkari'de "Kapan-3 Kavaklı Operasyonu" başlatıldı

ANKARA HABERLERİ  | 13.01.2020 09:53 | Son Güncelleme

Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 825 personelin katılımıyla başlatılan operasyon, "Kıran" operasyonlarının devamı niteliğini taşıyor

İçişleri Bakanlığınca, Hakkari'de jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kapan-3 Kavaklı Operasyonu" başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, operasyona, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 825 personel katılıyor.

Bölücü terör örgütünü eylem yapamaz hale getiren "Kıran" operasyonlarının devamı niteliğindeki operasyonla, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, barınma alanları arası geçişlerin engellenmesi amaçlanıyor.

Operasyon kapsamında, bölücü terör örgütü mensuplarının geçici barınma alanı olarak kullandığı belirlenen 4 sığınakta 1 adet kalaşnikof tüfek, 17 patlamaya hazır el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 3 el bombası, 2 jeneratör, çok sayıda mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Malzemelerden delil niteliğinde olanlarına el konulurken diğerleri imha edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTaze anne Hazal ilk kez görüntülendiTaze anne Hazal ilk kez görüntülendi
Çankaya asfaltta geçen yılı 100 bin ton ile kapattıÇankaya asfaltta geçen yılı 100 bin ton ile kapattı
Şampiyon binicilerden Taşdelen’e ziyaretŞampiyon binicilerden Taşdelen’e ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hakkari İçişleri Bakanlığı Jandarma Kapan-3 Kavaklı Operasyonu Polis Özel Harekat

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara Namaz Vakitleri 13 Ocak Pazartesi

İmsak
06:34
Sabah
08:02
Öğle
13:02
İkindi
15:30
Akşam
17:51
Yatsı
19:15

Ankara Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Pazartesi

Akgül Eczanesi
Cankaya
Büyük Ünal Eczanesi
Cankaya
Gerçeğin Eczanesi
Cankaya
Göksu Eczanesi
Cankaya
Yeni Bahar Eczanesi
Cankaya
Zeynep Eczanesi
Cankaya
Okan Eczanesi
Akyurt
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

1 senede 4 ton topladılar!

1 senede 4 ton topladılar!

Diyanet İşleri Başkanı'ndan tabure ve sandalye açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı'ndan tabure ve sandalye açıklaması

Ankara'da dorse hırsızlarına operasyon

Ankara'da dorse hırsızlarına operasyon

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

Utanç sitelerinin son gözdesi azdırıcı damla

Türkiye'nin bir ucundan bir ucu 8 saat

Türkiye'nin bir ucundan bir ucu 8 saat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.