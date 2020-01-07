YURTHABER
  4. Hakkari'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalan at sürüsü kurtarıldı

Hakkari'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalan at sürüsü kurtarıldı

HAKKARİ HABERLERİ  | 07.01.2020 21:32 | Son Güncelleme

Hakkari'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalan at sürüsü kurtarıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de kaybolan ve bir süre sonra kar nedeniyle yaylada mahsur kaldıkları anlaşılan at sürüsü, ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Otluca köyünde vatandaşlar, bir süre önce kaybolan ve olumsuz hava şartlarından dolayı ulaşamadıkları 8 atı, Navşivan Yaylası'nda buldu.

Yayla yolunun kar ve tipiden kapanması nedeniyle hayvanları geri getiremeyen köylüler, İl Özel İdaresi ve AFAD'dan yardım istedi.

Bunun üzerine atların kurtarılması için çalışma başlatan ekipler, yüksekliği yer yer yaklaşık 2 metreye ulaşan karla kaplı yolu 5 saatlik çalışma sonucu açtı.

Samanla beslenen atlar, daha sonra vatandaşlarca köye götürüldü.

Köylülerden Ömer Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir haftadır atları aradıklarını fakat bulamadıklarını söyledi.

Bugün hayvanları yaylada yaklaşık 5 saat aradıklarını ve sonunda bulduklarını anlatan Gül, "İl Özel İdaresine, AFAD'a haber verdik. Onlar da çalışmada zorlandı. Burası yüksek bir yer. Bazı yerlerde 2 metreye yakın kar var. Valiliğimize, İl Özel İdaresine, AFAD'a çok teşekkür ediyoruz. Hayvanlarımızı bulduk ve köye götüreceğiz." dedi.

Zahir Kaya da karda kaybolup mahsur kalan atları ekiplerin yardımıyla kurtardıklarını, hayvanların durumunun iyi olduğunu belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...SGK o paraları iade ediyor! Başvuru ücreti yok...
VEDAŞ ekibinin zorlu mesaisiVEDAŞ ekibinin zorlu mesaisi
Hakkari’deki 3 bin 300 öğrenciye LGS setiHakkari’deki 3 bin 300 öğrenciye LGS seti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
At hakkari Kurtarma mahsur

En Çok Okunan Yerel Haberler

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Asırlık ’kaz tiridi ziyafeti’ geleneği

Köy yollarını açma çalışmalarını yerinde denetledi

Köy yollarını açma çalışmalarını yerinde denetledi

Duyarlı öğrenciler kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı

Duyarlı öğrenciler kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı

Yoğun yağışta faciadan dönüldü, ağaca çarparak durabildi: 1 yaralı

Yoğun yağışta faciadan dönüldü, ağaca çarparak durabildi: 1 yaralı

Tongar, “Çocuklarımızla itişmeyelim, iletişelim”

Tongar, “Çocuklarımızla itişmeyelim, iletişelim”

Hakkari Namaz Vakitleri 7 Ocak Salı

İmsak
05:47
Sabah
07:13
Öğle
12:16
İkindi
14:47
Akşam
17:09
Yatsı
18:30

Hakkari Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Salı

Umut Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Semdinli
Gündüz Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Temizlik işçilerinin zorlu kış mesaisi

Temizlik işçilerinin zorlu kış mesaisi

Üç ilde okullara kar tatili

Üç ilde okullara kar tatili

Başkomiser Söğüt’ten sürücülere önemli uyarı

Başkomiser Söğüt’ten sürücülere önemli uyarı

Denetimli serbestlik yükümlüleri fidan dağıttı

Denetimli serbestlik yükümlüleri fidan dağıttı

Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kılıç Esnafı Ziyaret Etti

Şemdinli 34’üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kılıç Esnafı Ziyaret Etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.