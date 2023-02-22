Hakkari'de kara yoluna düşen kaya parçalarının kaldırılması için çalışmalar sürüyor

Kent girişindeki Sere Solan mevkisinde, dün kaya parçalarının düşmesi sonucu kapanan Hakkari-Van kara yolunu iş makinesiyle açan Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, yolun bir bölümü ve kenarında kalan diğer kaya parçalarını da temizlemek için çalışma yürütüyor.

Van'dan gelen Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle yürütülen çalışmalarda ekipler, ekskavatör yardımıyla kırılan büyük kaya parçalarını kepçeyle temizliyor.

Ekiplerin söz konusu noktanın iki tarafında düşme tehlikesi olan kaya parçalarını da indireceği belirtildi.

