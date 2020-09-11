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Hakkari'de karantina kurallarına uymayanlar KYK yurtlarına yerleştirilecek

HAKKARİ HABERLERİ  | 11.09.2020 00:06 | Son Güncelleme

Hakkari'de karantina kurallarına uymayanlar KYK yurtlarına yerleştirilecek

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarına uymayanların, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirileceği ve yapılan tüm masrafların kendilerinden tahsil edileceği bildirildi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, şu ifadeleri kullandı:

"Saygıdeğer Hakkarililer, Kovid-19 test sonucu pozitif olan vatandaşlarımızdan karantina ihlali yapanlar KYK yurtlarına alınacak ve karantina süreleri tamamlatılacaktır. Yurtlarda kalma süreleri boyunca da oluşan masraflar kendilerinden tahsil edilecektir."

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