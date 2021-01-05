YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari'de kardan pastayla doğum günü kutlanan çocuğa valilik ve hayırseverler de sürpriz yaptı

Hakkari'de kardan pastayla doğum günü kutlanan çocuğa valilik ve hayırseverler de sürpriz yaptı

HAKKARİ HABERLERİ  | 05.01.2021 13:32 | Son Güncelleme

Hakkari'de kardan pastayla doğum günü kutlanan çocuğa valilik ve hayırseverler de sürpriz yaptı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de arkadaşlarının yaptığı kardan pastayla doğum günü kutlanan çocuğa, Hakkari Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu, Giresunlu hayırsever iş insanı ile Aşçılar ve Pastacılar Derneği de pasta ve hediye gönderdi.

Yenimahalle'de yaşayan çocuklar, 10 yaşındaki arkadaşları Hüseyin İrdem'in doğum gününü kutlamak amacıyla kardan 3 katlı pasta yaptı.

Pastayı İrdem'in evine götürerek sürpriz yapan çocukların görüntülerinin sosyal medyada paylaşmasının ardından Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Sait Abdullahoğlu ve Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, ailenin yaşadığı yeri tespit etti.

Hüseyin İrdem'i evinde ziyaret eden ekipler, doğum gününü kutlayarak Hüseyin'e çeşitli hediyeler verdi.

Giresunlu iş insanı Mustafa Avcı ile Hakkari Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Necmettin Kurt da İrdem'e 3 katlı yaş pasta ve çeşitli hediyeler göndererek doğum gününü kutladı.

Kardan doğum günü sürprizinin kendilerine şans getirdiğini söyleyen İrdem, arkadaşlarına, yaş pasta ve hediye göndererek kendilerini sevindiren Hakkari Valisi İdris Akbıyık'a, Avcı ve Kurt'a teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bella tatilde! Bella tatilde!
107 yerleşim yerinin yolu kapandı107 yerleşim yerinin yolu kapandı

Hakkari Namaz Vakitleri 5 Ocak Salı

İmsak
05:47
Sabah
07:13
Öğle
12:15
İkindi
14:46
Akşam
17:07
Yatsı
18:29

Hakkari Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Salı

Murat Eczanesi
Merkez
Vereseli Naiboğlu Eczanesi
Yuksekova
Merkez Eczanesi
Semdinli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.