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Hakkari’de, kısıtlama sessizliği

09.01.2021 11:21 | Son Güncelleme:
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Hakkari’de korona virüs tedbirleri kapsamında sokaklar boş kaldı.Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında cuma akşamı 21.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arası uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Hakkari’de sokaklar sessizliğe büründü.

Hakkari’de korona virüs tedbirleri kapsamında sokaklar boş kaldı.
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında cuma akşamı 21.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arası uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Hakkari’de sokaklar sessizliğe büründü. Alınan tedbirlerle kısıtlamadan muaf olanlar haricinde vatandaşlar kurallara uydu. Sabahın ilk saatlerinden itibaren dolup taşan cadde ve sokakları boş kaldı. Hakkari’nin Cumhuriyet, Bulvar, İstiklal caddeleri sessizliğe büründü. Güvenlik güçlerinin değişik noktalara kontrolün yaptığı kentte vatandaşlar kısıtlamaya uydu. Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00’ye kadar, cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecekler.

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Hakkari Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

İmsak
05:47
Sabah
07:13
Öğle
12:17
İkindi
14:50
Akşam
17:11
Yatsı
18:32

Hakkari Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

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