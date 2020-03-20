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Hakkari’de korona virüs denetimi

HAKKARİ HABERLERİ  | 20.03.2020 11:09 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs ve bulaşıcı hastalıklara karşı berberleri denetledi.Bir süre önce güzellik salonları başta olmak üzere tüm esnafı denetleyen Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Mühendisi Botan Taş, bu defa da ilde faaliyet gösteren tüm berberleri denetleyerek korona virüsüne karşı alınan tedbirler hakkında bilgi verip, hijyeniğin önemine vurgu yaptı.

Hakkari’de korona virüs denetimi

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs ve bulaşıcı hastalıklara karşı berberleri denetledi.
Bir süre önce güzellik salonları başta olmak üzere tüm esnafı denetleyen Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Mühendisi Botan Taş, bu defa da ilde faaliyet gösteren tüm berberleri denetleyerek korona virüsüne karşı alınan tedbirler hakkında bilgi verip, hijyeniğin önemine vurgu yaptı. Dünyayı sarsan korona virüsü riskine karşı maske ve eldiven taktığı görünen Hakkarili berberler, ellerini sabunla yıkadıktan sonra eldiven ve maske takıp müşterilerini tıraş ettiklerini belirttiler. Korona virüsün ülkemizde görülmesinin ardından dezenfekte çalışmalarına daha fazla ağırlık verdiğini söyleyen berberler, “Dükkanımızı çamaşır suyuyla temizliyoruz, usturalarımızı temizliyoruz, makinelerimizi temizliyoruz, ikinci tıraştan sonra ise mutlaka dezenfekte ediyoruz. Tek kullanımlık kağıt havlularımızı aldık, maske ve eldivenlerimizi aldık ve öyle işimizi yapıyoruz” şeklinde konuştular.
Berberler tarafından alınan bu önlemlerden dolayı memnun olduklarını belirten müşteriler de, “Güzel bir uygulama. İnsanların sağlığı için güzel bir gelişme. İnsanların sağlığı için gereken yapılıyor. Diğer Avrupa ülkelerine nazaran ülkemizde tedbirlerin daha sıkı alındığını görüyoruz” diye konuştular.
Hakkari Belediye Başkanlığının her türlü önlemi aldığını ve denetimlerin aralıksız olarak sürdüğünü belirten vatandaşlar, halkın sağlığını ön planda tutan yetkililere teşekkür ettiler.

Hakkari’de korona virüs denetimi

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