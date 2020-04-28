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Hakkari'de Kovid-19 tedavisi tamamlanan 70'in üzerinde kişi taburcu oldu

HAKKARİ HABERLERİ  | 28.04.2020 15:19 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık: - "İlimizde de koronavirüs vakaları ve iyileşen hastalarımız var. Şu ana kadar 70'in üzerinde hasta taburcu edildi"

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 70'in üzerinde hastanın taburcu edildiğini söyledi.

Akbıyık, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile Yeni Köprü jandarma kontrol noktasını ziyaret ederek sağlık görevlilerinin çalışmalarını izledi.

Sağlık görevlileriyle sohbet eden Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hakkari'ye Van ve Şırnak üzerinden giriş yapanların sağlık kontrolünden geçirildiğini söyledi.

Koronavirüsle mücadelede Cumhurbaşkanlığı, Sağlık ve İçişleri bakanlıklarının genelgeleri doğrultusunda kurallara uyulmasını sağlamaya çalıştıklarını belirten Akbıyık, şöyle konuştu:

"İlimizde de koronavirüs vakaları ve iyileşen hastalarımız var. Şu ana kadar 70'in üzerinde hasta taburcu edildi. Yaklaşık 2 bin 500 vatandaşımıza destek verdik. Bin civarı gıda paketi dağıttık. İş yerlerinin denetimi ve temizlik konularında polis, jandarma ve belediye ekiplerimiz sürekli çalışma yapıyor. Amacımız Hakkarimizin en zararla bu süreci atlatmasıdır. Hem ülke genelinde hem de kentimizde iyi mücadele yürütülüyor."

Daha sonra beraberindekilerle Hakkari-Van sınırındaki Sarıtaş köyü civarında sıcak su sondajı yapılan alanda incelemelerde bulunan Akbıyık, buradaki açıklamasında ise, "İl Özel İdaresi olarak jeofizik çalışmaları yaptık ve burada sıcak su olduğuna kanaat getirdik. Daha sonra ilgili bürokratlarla görüştük. Burada sıcak su sondajı yapmaya karar verdik. Termal otel projemiz var, fizik, tedavi ve rehabilitasyon merkezi. Yine burada vatandaşlarımızın istifadesine sunabileceğimiz seralar yapacağız. Hakkari ve bölgenin hem turizm hem de ekonomisine katkı yapacağını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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hakkari koronavirüs sıcak su kaynağı Vali İdris Akbıyık yeni köprü

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