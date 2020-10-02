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Hakkari’de Kur’an kursları açıldı

HAKKARİ HABERLERİ  | 02.10.2020 09:01 | Son Güncelleme

2021 eğitim öğretim yılı başladı.Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programa İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Şube Müdürü Mikail Polat, Kur’an kursu öğreticileri, yetişkin ve 4-6 yaş grubu öğrenciler katıldı.

Hakkari’de Kur’an kursları açıldı

2021 eğitim öğretim yılı başladı.
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programa İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Şube Müdürü Mikail Polat, Kur’an kursu öğreticileri, yetişkin ve 4-6 yaş grubu öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan İl Müftüsü Faruk Gürbüz, kurslar ile Kur’an-ı Kerim’i okuma ve okutmanın önemine değinerek, “Bu yıl Kur’an kurslarımızda salgının sebep olduğu şartlar altında eğitim öğretimin startını vermek zorunda kaldığımız için buruk bir sevinç yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi nedeniyle kendimiz ve çevremizdekilerin sağlığına her zamankinden daha fazla önem verme bilinciyle hareket etmeliyiz. Her gün çevremizde hastalanan ve salgın nedeniyle vefat edenlerin durumlarından ibret alarak, hastalığa karşı tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkarıp tevekkül etmeli, hastalıkla ilgili bütün tedbirlerimizi aldıktan sonra neticeyi Allah’tan beklemeliyiz. Hastalığın insanlığın yakasından düşmesi için bol bol dua ve niyazda bulunmalıyız” dedi.
İbret, tedbir, tevekkül ve duanın hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini ifade eden Gürbüz, “Kurslarda öğrendiğimiz dini bilgileri, ibadet, itikat ve ahlak kurallarını çevremizdekilerle paylaşmalıyız. ‘Sizin en hayırlınız Kur’an-ı Kerim’i öğrenen ve öğreteninizdir’ hadis-i şerifinden ilham alarak düzenli bir şekilde kurslara devam emeliyiz. Bu vesileyle 2020-2021 eğitim öğretim yılının gerek okullarda ve gerekse kurslarımızda hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’dan niyaz ederim” diye konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından 4-6 yaş grubu öğrencilerle ilgilenen Gürbüz, öğreticilerle kursların sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerileri hakkında bilgi aldı.

Hakkari’de Kur’an kursları açıldı

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