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Hakkari’de öğretmenler korona virüs farkındalığı için yürüdü

HAKKARİ HABERLERİ  | 25.08.2020 15:39 | Son Güncelleme

Hakkari’de öğretmenler maske ve sosyal mesafeye dikkat çekmek amacıyla ellerindeki pankartlarla sosyal mesafeye uyarak yürüyüş düzenledi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanıp beyaz önlük giyen ve ellerine çeşitli pankartlar alan öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ile birlikte yürüyüş düzenledi.

Hakkari’de öğretmenler maske ve sosyal mesafeye dikkat çekmek amacıyla ellerindeki pankartlarla sosyal mesafeye uyarak yürüyüş düzenledi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanıp beyaz önlük giyen ve ellerine çeşitli pankartlar alan öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ile birlikte yürüyüş düzenledi. Yürüyüş esnasında Müdür Gür vatandaşlara, okulların açılması için hijyen, maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Son günlerde vakalarda artış olduğunu ifade eden Müdür Gür, kurallara uymaları halinde bunun önüne geçerek, okulları açabileceklerini söyledi. Konak Caddesi’nde başlayan yürüyüş, Bulvar Caddesi üzerinde sona erdi.

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