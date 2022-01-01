YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari'de "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

Hakkari'de "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

01.01.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

HAKKARİ (AA) - Hakkari merkez ile Çukurca, Derecik, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki 11 bölgenin, 1-14 Ocak tarihlerinde "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il sınırları içinde faaliyet gösteren PKK ve diğer terör örgütlerinin son zamanlardaki terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilediği belirtildi.

Bu eylemler neticesinde vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldıkları kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terör tehdidi ve saldırısından korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Derecik, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 11 bölgenin, 1 Ocak saat 00.00'dan 14 Ocak saat 23.59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların belirtilen alanlara izinsiz girmesinin yasaklandığı vurgulandı.

"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye valiliğin internet adresinden ulaşılabilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılarKaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılar
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önünde eylem yaptıHakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önünde eylem yaptı
Anahtar Kelimeler:
Hakkari Çukurca Şemdinli Yüksekova

Hakkari Namaz Vakitleri 1 Ocak Cumartesi

İmsak
05:46
Sabah
07:13
Öğle
12:13
İkindi
14:43
Akşam
17:04
Yatsı
18:25

Hakkari Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Cumartesi

Sümbül Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Semdinli
Hayat Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.