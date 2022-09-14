Hakkari'de PKK'lı teröristlerce katledilen Ahmet Budak, mezarı başında anıldı

HAKKARİ (AA)- Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce 6 yıl önce katledilen 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti birinci sıra milletvekili adayı Ahmet Budak için mezarı başında anma etkinliği yapıldı.

İlçedeki evinde 14 Eylül 2016'da PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Budak'ın ailesi, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar ve partililer Budak'ın kabrini ziyaret etti.

Beşevler Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığı'na gelen aile üyeleri ve partililer, Budak için dua etti, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Ağabey Mehmet Budak, 6 yıl önce kardeşinin PKK'lı teröristlerce şehit edildiğini belirterek, "Kardeşimin hayatını kaybetmesinin yıl dönümünde kabrini ziyaret ettik. Acımız ilk günkü tazeliğini koruyor. Terör örgütü PKK'yı lanetliyorum." dedi.

Şakar ise dava arkadaşlarının teröristlerce katledilmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, "İnsan olan kimse bunu kabul etmez. Evinin önünde, çocuklarının gözü önünde vahşice katledilmesi kabul edilir bir durum değil. Allah ailesine sabır versin. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli Savunma Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımıza bağlı güvenlik güçlerimize, yaptıkları başarılı operasyonlardan dolayı teşekkür ederiz. Bu başarılı operasyonlar sayesinde bölgede huzur ortamı var. Rabbim bir daha o karanlık yılları bu halka yaşatmasın." diye konuştu.

