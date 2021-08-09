Hakkari'de sağlık ekiplerinin özverili çalışmalarıyla Kovid-19 aşılama oranı arttı

HAKKARİ (AA) - Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, kısa süre öncesine kadar yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamanın en düşük olduğu iller arasında yer alan Hakkari, sağlık ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu aşılanma oranında bir haftada 27 basamak yükselerek 13. sıraya yerleşti.

Vakaların azalması ve aşılama oranının artırılması için aşı seferberliğinin başlatıldığı kentte, sağlık kuruluşlarında, uygulama noktalarında ve mobil ekiplerin sahada yürüttüğü aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Mesai mefhumu gözetmeksizin sıcak hava ve zorlu arazi şartlarına rağmen mahalle, köy, yaylalara giderek vatandaşların aşısını yapan, aşı yaptırmak istemeyenlere tek tek ulaşan sağlık çalışanlarının fedakarca yürüttüğü çalışma sonuç verdi.

Aşıya karşı önyargılı olanları ikna eden ekiplerin gayretleri sonucu 2 aylık süreçte önce kırmızı kategoriden turuncuya ardından da "sarı" kategoriye geçen Hakkari, son bir haftada aşılanma oranında da 40. sıradan 13. sıraya yükselerek en başarılı iller arasında yer aldı.

Hakkari'nin kısa sürede düşük riskli illerin yer aldığı "mavi" kategoriye geçmesi bekleniyor.

- "Ekiplerimiz gidilmedik yer bırakmadı"

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kenti aşılanma konusunda örnek göstermesinden mutluluk duyduklarını söyledi.

Bir aylık sürede kentin önce kırmızı kategoriden turuncuya ardından da sarı kategoriye geçtiğini belirten Akbıyık, "Kamu kurum ve kuruluşlarımız ile özellikle sağlık camiamız büyük fedakarlıkla çalışıyor. Sağlık ekiplerimiz gidilmedik yer bırakmadı. Birçok noktada aşı uygulama noktaları var. Halkımızın da duyarlı davranması sonucu bu başarıyı elde ettik. Ama tedbiri elden bırakmamak lazım. Herkesin mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun hareket etmesini istiyoruz. İnşallah daha iyi bir noktaya ulaşacağız." diye konuştu.

Vatandaşlardan Mazlum Tekçe de kentin aşı haritasında mavi kategoriye geçmeye yakın olduğunu ve bu durumdan memnuniyet duyduklarını aktardı.

Kentte 7'den 70'e herkesi aşı olmaya davet eden Tekçe, "Halkımız çok duyarlı davranıyor. Ben de iki doz aşımı yaptırdım." dedi.

Esnaf Cumhur Çatal da kentteki başarının ülke genelinde de yaşanmasını istediklerini belirterek, "Hakkari'nin dört bir yanında sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Tüm ekiplerimizi çalışmalarından dolayı kutluyoruz, teşekkür ediyoruz. Her şeyin başı sağlık, bu hastalığın ilacı da aşıdır. Her yerde aşı araçları bulunuyor. Herkesin aşı olmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

- Sağlık Bakanı Koca örnek göstermişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Hakkari'nin aşılanma oranında bir haftada 40. sıradan 13. sıraya yükseldiğini belirterek, toplum bağışıklığı yarışında Hakkari'nin örnek alınmasını istemişti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Yarın yapılacak aşılarla Kovid-19 Risk Haritasında mavi ile gösterilen düşük riskli iller kategorisine geçmesini bekliyoruz. Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkari örnek alınmalı." ifadesine yer vermişti.

