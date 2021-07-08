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Hakkari'de sahte 48 bin 100 dolar ele geçirildi

08.07.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de sahte 48 bin 100 dolar ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde bir kişinin üst ve ikametindeki aramada sahte 48 bin 100 dolar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "parada sahtecilik suçu"nun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, Cengiz Topel Caddesi'nde dün durdurulan kişinin üst aramasında 50'lilik banknotlar halinde sahte 24 bin 850 dolar para bulundu.

Şüphelinin merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki ikametindeki aramada ise çatı katına gizlenmiş 50'lilik banknotlar halinde sahte 23 bin 250 dolar ele geçirildi.

Olayla ilgili şüphelinin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

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