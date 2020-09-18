Hakkari’de ‘Sene Başı Kurul Toplantısı’ yapıldı

Hakkari İl Millî Eğitim Müdürü Bilal Gür başkanlığında 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı Okul Müdürleri Kurul Toplantısı yapıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda korona virüs tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen toplantıya Milli Eğitim Müdürü Gür’ün yanı sıra milli eğitim şube müdürleri, okul ve kurum müdürleri katıldı. 2020 - 2021 eğitim öğretim yılına hazırlık çalışmalarının ele alındığı toplantıda konuşan Bilal Gür, gerek uzaktan gerekse yüz yüze eğitim sürecine Hakkari ili olarak hazır olduklarını söyledi. Gür, “Öğrencilerimizin cıvıl cıvıl seslerinin dolduracağı, öğretmenleriyle göz göze iletişim kuracakları, temassız ama ‘yürekten temaslı’ sınıf ortamlarının hazırlığı yapılıyor. Tüm okullarımızın fiziki ortamlarının hazırlığı, ihtiyaçları tespit edilerek gerekli önlemler alınıyor. 21 Eylül’de öğrencilerimiz okullarına kavuşsun istiyoruz. Bunun için her bir bireyin sorumluluğu olduğunu unutmayalım. Pandemi sürecindeki tedbirlere uyulması toplum sağlığına olduğu kadar geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimine de katkı sağlayacak. Sağlıklı ve başarılı bir dönem olması dileğiyle yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Toplantı, okul müdürlerinin görüş ve talepleri ile sona erdi.



