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Hakkari'de sokak hayvanları için barınaklar dezenkefte edilerek mama bırakıldı

HAKKARİ HABERLERİ  | 07.04.2020 12:59 | Son Güncelleme

Hakkari'de sokak hayvanları için barınaklar dezenkefte edilerek mama bırakıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, sokak hayvanlarının barınakları dezenfekte edildi, barınaklara mama bırakıldı.

Hakkari Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle insan yoğunluğunun azalmasından dolayı yem ve mama bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin değişik noktalarına sokak hayvanları için yem, mama ve su bıraktı.

Ekipler, kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Depin mevkisindeki hayvan barınaklarına da mama bırakarak dezenfekte etti.

Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu, başıboş hayvanların besleme konusunda sıkıntı yaşamaması için çaba gösterdiklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda çalışmalara ağırlık verdiklerini belirten Cindioğlu, şöyle konuştu:

"Hakkari sınırları içinde yaşayan bütün başıboş hayvanların beslenmesi için yoğun şekilde çalışıyoruz. Şu anda kentten 7 kilometre uzaklıkta ve yoğun popülasyonun olduğu bir bölgedeyiz. Beslenme çalışmalarımızı yaptık. Her gün burada rutin bir şekilde hayvanların beslenmesi için çalışma yürütüyoruz."

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hakkari koronavirüs sokak hayvanları

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