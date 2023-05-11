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Hakkari'de Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası sona erdi

11.05.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Hakkari'de Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası sona erdi

Yürekli köyü yakınında 5 kategoride gerçekleştirilen ve iki gün süren şampiyonada sporcular dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. 19 ilden 283 sporcunun katıldığı yarışmada Muş takımı birinci, Bolu takımı ikinci, Hakkari takımı da üçüncü oldu.

Yarışların ardından düzenlenen törenle sporculara madalyaları verildi.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Yüksekova'da bundan sonra özellikle kış ayında bu tür organizasyonları devam ettirmek istediklerini söyledi.

Yüksekova'da çok güzel ağırlandıklarını anlatan Oto, "Burayı gördükten sonra 'bir daha gelelim, böyle organizasyonları burada bir daha yapalım' diyenler oldu. Ben çok mutluyum." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da "19 ilden 283 sporcumuz müsabakalara katıldı. Türkiye'nin değişik illerinden geldiler. Buradan birbirinden keyifli müsabakalar izlettirdiler. Yüksekova'da böyle müsabakaların yapılmasının heyecanını yaşıyoruz. Burada sadece bir spor organizasyonu olmuyor, Hakkari kültürünü, coğrafyasını tanıma şansını buluyorlar. Aynı zamanda değişik illerden gelen insanlar buradaki insanlarla kaynaşma imkanı buluyor. Bu açıdan sosyal yönü de açığa çıkıyor." diye konuştu.

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