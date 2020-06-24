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Hakkari'de teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan asker törenle memleketine uğurlandı

HAKKARİ HABERLERİ  | 24.06.2020 12:42 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sınır bölgesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında, İran'dan açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak'ın naaşı memleketi Diyarbakır'a uğurlandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi sınır bölgesinde İran'dan açılan taciz ateşi sonucu şehit olan asker için tören düzenlendi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzda taşındıktan sonra helikoptere konuldu. Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na getirilen Durak'ın cenazesi, buradaki programın ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla memleketi Diyarbakır'a uğurlandı.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Vali Yardımcıları Aziz Gölbaşı ve İdris Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Hamdi Ünal Akmeşe, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Bada, İl Müftüsü Faruk Gürbüz ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

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