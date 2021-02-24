Hakkari’de ‘Turizm Tanıtım Toplantısı’ düzenledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında, ‘Turizm Tanıtım Toplantısı’ düzenlendi.

Hakkari Öğretmenevi konferans salonundan düzenlenen toplantıya Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Hakkari Belediyesi Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, doğa sporları temsilcileri, otel müdürleri, seyahat acente temsilcileri ile ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantıda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) işbirliği ile iller ve destinasyonların tanıtım çalışması kapsamında somut ve somut olmayan doğal, kültürel, biyolojik ve insan ürünü mirasları geliştirilmesi ve tanıtılması, kısa, orta ve uzun vadeli iletişim, pazarlama çalışmalarıyla turizm kapasitesi ve turizm yatırımlarının kentin ve ülke ekonomisindeki payı ve hizmet kalitesinin arttırılması konuları ele alındı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması verilen söz konusu organizasyon ile iller arası koordinasyonun üst seviyeye taşınması, illerde turizm adına faaliyet gösteren paydaşlarla işbirliği modeli geliştirilmesi, her ilin kendini çok daha güçlü bir şekilde tanıtmasının sağlanması ve ülkenin turizm tanıtımının resmi platformu yapısına kavuşturulan üzerinden, illerin turizm potansiyelinin dünyaya GoTurkey aktarılması için kapsamlı bir çalışma başlatıldığını belirtildi.

Vali Akbıyık’ın başkanlık ettiği toplantı, pandemi önlemleri göz önüne alınarak düzenlendi.



