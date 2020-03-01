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Hakkari’de yol kenarındaki kanallar temizlendi

HAKKARİ HABERLERİ  | 01.03.2020 14:21 | Son Güncelleme

Hakkari’de yol kenarındaki su kanallarına atılan çöpler belediye ekipleri tarafından temizlendi.Çetin kış şartlarının hüküm sürdüğü Hakkari’de düzensiz bir şekilde araçların geçtiği yola atılan çöp ve kömür molozları belediye ekiplerine zor anlar yaşattı.

Hakkari’de yol kenarındaki kanallar temizlendi

Hakkari’de yol kenarındaki su kanallarına atılan çöpler belediye ekipleri tarafından temizlendi.
Çetin kış şartlarının hüküm sürdüğü Hakkari’de düzensiz bir şekilde araçların geçtiği yola atılan çöp ve kömür molozları belediye ekiplerine zor anlar yaşattı. Kentin değişik mahallelerinde duyarsız bazı vatandaşların yol kenarındaki su kanallarının içine attığı atıklar nedeniyle mahalle yolları adeta gölete dönüştü.
Hemen harekete geçen belediye ekipleri, sağanak yağışlara rağmen kanalların içine girip tıkanmasına neden olan atıkları çıkartarak suyun akışını sağladı.
Belediye yetkilileri, vatandaşların çöp noktaları dışında başka bir noktaya çöp bırakmaması ve özelikle su kanallarının içine atmaması uyarısında bulundu.

Hakkari’de yol kenarındaki kanallar temizlendi

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