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Hakkari'deki kayak merkezi yeni yatırımlarla geliştiriliyor

01.10.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar kalitesiyle bölgede en çok ilgi gören tesislerden 2 bin 800 rakımdaki Merga Bütan Kayak Merkezi'nde yeni 2 pist ve 200 metrelik kapalı yürüme bandının yapımına başlandı - Vali İdris Akbıyık: - "Pist uzunluğu 2018'de 1200 metreydi, şu anda 6 bin metreyi geçti. Yine bir telesiyej yaptık. 120 yataklı otelimizi gelecek yıl hizmete alacağız"

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Hakkari'de her yıl ağırladığı binlerce ziyaretçiyle kentin kış turizminin gelişmesine katkı sağlayan Merga Bütan Kayak Merkezi, yeni yapılan otel, pistler ve kapalı yürüme bandıyla modern tesise dönüşüyor.

Yılda 50 bini aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yapan, yeni pistleri, doğal parkurları, kristal kar yapısıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinin kapasitesi ve standartlarının yükseltilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 120 yataklı otel ile trafiğin düzenlenmesi ve güvenliğin sağlanmasında görev yapacak jandarma personeli için 2 katlı asayiş noktası inşa edilen merkezde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının desteğiyle yeni 2 pist ile 200 metrelik kapalı yürüme bandının da yapıma başlandı.

Yeni yatırımlar sayesinde bölgenin gözde tesislerinden biri haline gelen merkezin, yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla daha fazla ziyaretçiyi ağırlaması hedefleniyor.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine, bölgenin dağ ve kış turizmi potansiyeli, coğrafyası ve eşsiz doğasıyla ender yerlerden biri olduğunu söyledi.

Kentin dağlarının Alp ve Himalayalar ile kıyaslanabileceğini, kar kalitesi en iyi yerlerin başında geldiğini belirten Akbıyık, "Kasımda başlayıp hazirana kadar burada kayak yapabiliyoruz. Bu, Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan bir imkan. Pist uzunluğu 2018'de 1200 metreydi, şu anda 6 bin metreyi geçti. Yine bir telesiyej yaptık. 120 yataklı otelimizi gelecek yıl hizmete alacağız. Yine bir yürüme bandı yapıyoruz. Bu bant özellikle yeni öğrenenler açısından önemli." dedi.

Bölgede 3 bin rakımda bir kafe projelerinin olduğunu, bunu da ilerleyen zamanlarda değerlendireceklerini dile getiren Akbıyık, merkezin çevre iller ile İran ile Irak'tan gelen ziyaretçilerin ilgisini çektiğini vurguladı.

Merkezin her yıl binlerce ziyaretçi ağırladığını ifade eden Akbıyık, şunları kaydetti:

"Amatör ve profesyonellerin kayabileceği pistler mevcut. Halkımız, esnafımız, buranın nimetlerinden faydalanıyor. Geçen yıl kar festivali yaptık. Etkinliğe 20 binin üzerinde vatandaşımız katıldı. İran ve Irak'tan da misafirimiz vardı. Hakkari'nin geleceği kar, kış, dağ ve doğa turizminde. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bize büyük katkıları var. Her ilçe ve beldemizde projelerimiz var. Toplamda 42 proje. Onlar da büyük oranda bitti. Merkezde stadımızı yeniliyoruz. 1250 kişilik yurdumuz bu sene bitti. 55 bin öğrenciye kayak öğrettik. Tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Hedefimiz kentteki 70 bin çocuğun tamamına kayak öğretmek. 15 bin öğrencimize de yüzme öğrettik. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza teşekkür ederiz."

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