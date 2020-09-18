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Hakkari’deki kurum müdürlerinden maske denetimi

HAKKARİ HABERLERİ  | 18.09.2020 08:53 | Son Güncelleme

Hakkari’deki kurum müdürleri iş yerleri, cadde ve sokaklarda maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.Hakkari Valiliğinin almış olduğu korona virüs tedbirleri kapsamında İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, SGK Müdürü Erdin Polat, Meteoroloji Müdürü Nusret Karadeniz ile Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli kent merkezinde maske ve sosyal mesafe denetiminde bulundu.

Hakkari’deki kurum müdürleri iş yerleri, cadde ve sokaklarda maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.
Hakkari Valiliğinin almış olduğu korona virüs tedbirleri kapsamında İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, SGK Müdürü Erdin Polat, Meteoroloji Müdürü Nusret Karadeniz ile Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli kent merkezinde maske ve sosyal mesafe denetiminde bulundu. Kurum müdürleri kent merkezinde yaptıkları denetimde, sosyal mesafe ve maske kuralına uyan vatandaşları tebrik ederken, maskeyi takmayan veya düzgün takmayan vatandaşları da uyardı.
Korona virüs salgınının Türkiye’de de görülmesinin ardından ilgili birimlerce alınan kararları sıkı bir şekilde uygulayan ve bu süreçte sıkı bir şekilde denetim yapan Hakkari Valiliği tedbirleri elden bırakmıyor. Salgın sürecinde hayatın bir parçası olan maske kullanımının alışkanlık haline getirilmesi ve toplum sağlığı için düzgün bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, “Salgın sürecinin başarılı bir şekilde yürütmemin en temel kuralı maske, mesafe ve hijyene dikkat etmekle mümkündür. Sabah saatlerinde Valimiz İdris Akbıyık ve protokol üyeleri ile birlikte iş yerleri ile cadde ve sokaklarda denetimlerde bulunduk. Akşam saatlerinde ise kurum müdürlerinden oluşan ekip denetimlerini sürdürdü. Denetimler bundan sonrada aralıksız olarak devam edecektir” dedi.

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