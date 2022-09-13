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Hakkari'deki Sineber Şelalesi doğa tutkunlarının yeni rotası oldu

13.09.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'dan gelen Hasan Doğukan İnce: - "Burası gerçekten çok güzel, doğa harikası bir yer. Ege'de böyle bir yer görebileceğimi zannetmiyorum" - Van'dan gelen kafileye rehberlik eden Ömer Demez: - "Burası turizme kazandırılması gereken bir alan. Geçen sene de iple tırmanış yapmıştım. Muhteşem bir yer"

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Hakkari'de doğal güzelliğiyle öne çıkan Sineber Şelalesi, birçok ilin yanı sıra çeşitli ülkelerden kente gelen doğaseverlerin en çok ziyaret ettiği rotalardan biri oldu.

Huzur ve güven ortamıyla yıllardır saklı kalan güzellikleri yeniden keşfedilen Hakkari'de kış, dağ ve doğa turizminde hareketlilik yaşanıyor.

Kentte, merkeze 50 kilometre uzaklıktaki Kaval köyü sınırlarındaki şelale, el değmemiş doğası ve kanyonuyla, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yeşilliklerle kaplı kayaların arasından süzülen, bir bölümü de metrelerce yükseklikten akan suları ile ziyaretçilere eşsiz görüntü sunan şelale, doğaseverlerin en çok görmek istediği yerlerin başında geliyor.

Doğa ile iç içe zaman geçiren, şelaleden akan suyun sesiyle huzur bulan ziyaretçiler, suda yüzüp eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.

Aydın'dan gelen Hasan Doğukan İnce, AA muhabirine, bir grup doğaseverle köye geldiğini ve şelaleyi gördüğünde farklı bir heyecan yaşadığını söyledi.

Kentte görülmesi gereken birçok yerin olduğunu anlatan Doğukan, "Burası gerçekten çok güzel, doğa harikası bir yer. Ege'de böyle bir yer görebileceğimi zannetmiyorum. İstanbul'dan, Konya'dan arkadaşlar var. Herkes de çok beğendi. Ziyaretçiler yoğun şekilde geliyor. Çok güzel fotoğraflar da çektik. Burası insanın gelip huzurla dinlenebileceği bir yer. Çok etkilendik." dedi.

Van'dan gelen kafileye rehberlik eden Ömer Demez de şelalenin gezilip görülmesi gereken bir yer olduğunu dile getirerek, "Turizme kazandırılması gereken bir alan. Geçen sene de iple tırmanış yapmıştım. Muhteşem bir yer. Yapısı bakımından farklı bir şelale. Üç etaptan oluşuyor. Burası çok ilgi çekiyor. Geçen sene de gelmiştik. Bugün de 32 kişiyle geldik. Burada kamp da kuracağız." ifadelerini kullandı.

Polonya'dan gelen Magdalena El ise arkadaşlarıyla kente geldiğini ve burada bulunmaktan memnun olduğunu belirtti.

El, bölgeyi beğendiğini ve eğlenceli zaman geçirdiğini aktardı.

Kent sakinlerinden Engin Ulalı da herkesi şelaleyi görmeye davet ederek, "Burada böyle bir güzelliğin olduğunu bilmiyordum. Herkesi buraya davet ediyorum. Çok güzel bir suyu var. Manzarası süper. 50-60 kişilik yerli ve yabancı gruplar geliyor." diye konuştu.

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