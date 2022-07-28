YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari'deki terör operasyonunda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

Hakkari'deki terör operasyonunda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

28.07.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonda terör örgütü mensubu 6 kişi yakalandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, yüklü miktarda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyon başlatıldı.

"Eren/Abluka-2 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Aydın Güleken (Tatlıcak-1)" adı verilen operasyonda, ilçenin Tatlıcak mezrasında dün düzenlenen operasyonda 2 RPG-7 antitank roket mühimmatı, 2 RPG-7 sevk mühimmatı, 45 patlangaç, 20 mekanik fünye, 23 elektrikli fünye, 5,56 milimetre çapında 20 fişek, 2,5 litrelik iki pet şişe içinde kahverengi patlayıcı olduğu değerlendirilen şüpheli madde, naylona sarılı 2 saatli düzenek, patlayıcı olduğu değerlendirilen 4-5 kilogram ağırlığında beyaz renkli şüpheli madde, 16 pil bloğu telsiz kumandalı düzenek, el yapımı patlayıcı devre kartında kullanılan 6 role, plastik bidon içinde beyaz renkli patlayıcı olduğu değerlendirilen şüpheli madde, 1 litrelik 4 pet şişeye 8 fünye ile paralel bağlanmış el yapımı patlayıcı, patlayıcı madde olduğu değerlendirilen 150 gram madde ve 0,5 litre boş plastik şişe, 500 gram ağırlığında beyaz renkli naylon ile sarılı patlayıcı olduğu değerlendirilen madde, 4 bakır huni, ortadan ikiye bölünmüş 4 antitank roket başlığı, naylona sarılı 3 alıcı, 23 elektrikli fünye ve 6 metre infilaklı fitil ele geçirildi.

Olayla ilgili bölücü terör örgütü mensubu 6 kişi yakalandı.

Bölgede operasyon sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendiPençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan asker için Hakkari'de tören düzenlendi
FETÖ'nün "para kasası" Naksan Holding davasında Yargıtay'ın bozmasının ardından 1 sanığa tahliyeFETÖ'nün "para kasası" Naksan Holding davasında Yargıtay'ın bozmasının ardından 1 sanığa tahliye
Konyaspor-BATE Borisov maçına doğruKonyaspor-BATE Borisov maçına doğru
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Hakkari mühimmat

Hakkari Namaz Vakitleri 28 Temmuz Perşembe

İmsak
03:21
Sabah
04:58
Öğle
12:17
İkindi
16:06
Akşam
19:25
Yatsı
20:55
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Covid kâbusu yeniden başlıyor! Sakızlı önlem

Covid kâbusu yeniden başlıyor! Sakızlı önlem

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.