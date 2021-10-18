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Hakkarili 40 öğrenci 4 günlük gezi için Ankara'ya gönderildi

18.10.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkarili 40 öğrenci 4 günlük gezi için Ankara'ya gönderildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Emniyet Müdürlüğü tarafından 40 öğrenci, "Büyük Kalplere Minik Dokunuşlar" projesi kapsamında 4 günlük Ankara gezisine gönderildi.

Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim ilçe müdürlüklerinin koordinesinde, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında hazırlanan proje ile öğrenciler, aileler ve öğretmenler polisevinde düzenlenen programda buluştu.

İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, masaları gezerek öğrenciler ve aileleriyle sohbet etti.

Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Selman Beğde, gazetecilere, milli ve manevi değerlerin tanıtılması, beraber yaşama ve ortak kültürel bilincin oluşturulması amacıyla 40 lise öğrencisini gezi için Ankara'ya göndereceklerini söyledi.

4 gün sürecek gezi boyunca öğrencilerin, başkentin farklı yerlerini gezeceğini belirten Beğde, "Eski meclis, yeni meclis, Anıtkabir gibi pek çok yerleri tanıma imkanı bulacaklar. Bu kapsamda öğrencilerimize bir uğurlama etkinliği düzenledik. Onları havaalanına uğurlayacağız. Perşembe gününe kadar orada gezecekler. Nihayetinde buraya kazasız belasız dönmelerini temenni ediyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Fatma Gül Çatık da Ankara'nın tarihi yerleri ile güzelliklerini göreceği için mutlu olduğunu bildirerek, desteklerinden dolayı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

Cemre Genç ise ilk defa Ankara'ya gideceği için heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Uçağa da ilk defa bineceğim. Onun stresi var üzerimde. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Güzel anılar biriktirmek, oradaki güzellikleri görmek istiyorum." dedi.

Öğretmenlerin eşlik ettiği 13 liseden 40 öğrenci, Ankara'ya gitmek üzere Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na uğurlandı.

Programa 7. Hudut Alay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Ahmet Kırcan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz da katıldı.

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