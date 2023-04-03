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Hakkarili aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

03.04.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerine devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, ellerinde "Hakkari anneleri Diyarbakır anneleri el ele" yazılı pankart, Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla HDP İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atan aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Eşinin kardeşi dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, aileler adına yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu bazı ailelerin çocuklarının teslim olduğunu belirtti.

Kendi çocuklarının da bulunarak teslim olmalarının sağlanmasını temenni ettiklerini dile getiren Çiftçi, "Bir siyasi partinin görevi teröre perde olmak mıdır? Türkiye Büyük Millet Meclisinde yer alan bir milletvekilinin görevi ateşe benzin dökmek midir? Siyaset, teröriste siper olup güvenlik güçlerini yalanla, iftirayla, çarpıtmayla hedef almak mıdır? Açıksa söylüyoruz; kimin taşeronu ulurlarsa olsunlar, nereye hizmet ederlerse etsinler bu kiralık katillerle sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bir varlık ve yokluk mücadelesi verdiklerini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"İçimiz, ciğerimiz yanıyor. Sabır taşımız çatlama noktasına geldi. Hakkari ve Diyarbakır anneleri olarak terör örgütüne karşı çıktığımız isyan bayrağıyla 'edi bese' diyoruz. Bir avuç cesur ana, on yıllardır Kürt kardeşlerimizin sırtına kene gibi yapışan, kanını sülük gibi emen zalimlere artık yeter diyoruz. Başlattığımız evlat nöbeti ile Hakkari ve Diyarbakır anneleri olarak sadece korku duvarlarını parçalamakla kalmadık aynı zamanda siyasetçi görünümlü insan kaçakçılarının maskelerini de aşağı indirdik. Hakkari ve Diyarbakır anneleri olarak 'evlatlarımızı geri istiyoruz' haykırışı, teröre ve bölücü örgütün uzantılarına vurulmuş en ağır darbelerden biri olmuştur ve olmaya devam edecektir. Terör örgütünün kirli, karanlık, korkak yüzü bir avuç kadının direnişiyle tarihte ilk defa bu derece ortaya çıkmıştır."

Ailelere, bazı şehit yakınları da destek verdi.

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Hakkari eylem

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