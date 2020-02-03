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Hakkarili Elvan’a engelli puset desteği

HAKKARİ HABERLERİ  | 03.02.2020 09:43 | Son Güncelleme

Hakkari’de yüzde 90 yürüme engelli olan Elvan Engin’e puset desteği verildi.Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, gönüllü insanların desteğiyle bu defada Pehlivan Mahallesi’nde ikamet eden yüzde 90 özel gereksinimli ve yürüme engelli olan Elvan Engin’e puset hediye etti.

Hakkarili Elvan’a engelli puset desteği

Hakkari’de yüzde 90 yürüme engelli olan Elvan Engin’e puset desteği verildi.
Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, gönüllü insanların desteğiyle bu defada Pehlivan Mahallesi’nde ikamet eden yüzde 90 özel gereksinimli ve yürüme engelli olan Elvan Engin’e puset hediye etti. Engellilere yönelik desteklerinin devam ettiğini ifade eden Başkan Aydoğdu, “Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği olarak yaşamın her alanında engelleri kaldırmaya devam edeceğiz. Tohum toprağa engelliler topluma emanettir. Biz inandığımız yolda yürüyerek tüm engelli kardeşlerimize gönül vermek için daima hizmet vereceğiz ve hizmetlerde köprü olmaya devam edeceğiz. Elvan Engin özel gereksinimli küçük kardeşimizin dilinde ki hayır duasını alarak her zaman yanlarında olacağız” dedi.
Elvan Engin’in ailesi ise bu durumda kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Aydoğdu’ya teşekkür ettiler.

Hakkarili Elvan’a engelli puset desteği

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