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Hakkarili Mukaddes için devlet seferber oldu

HAKKARİ HABERLERİ  | 12.04.2020 13:20 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, Ankara’daki tedavisinin ardından Hakkari’ye getirilen Cevahir Mukaddes Akar’ı ziyaret ederek, “Minik Mukaddes için seferber olan devletimize minnettarız” dedi.Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, Hakkari’de bir kaç ay önce nefes borusuna yiyecek kaçması sonucu rahatsızlanan 6 yaşındaki Cevahir Mukaddes Akar’ı ziyaret etti.

Hakkarili Mukaddes için devlet seferber oldu

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, Ankara’daki tedavisinin ardından Hakkari’ye getirilen Cevahir Mukaddes Akar’ı ziyaret ederek, “Minik Mukaddes için seferber olan devletimize minnettarız” dedi.
Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, Hakkari’de bir kaç ay önce nefes borusuna yiyecek kaçması sonucu rahatsızlanan 6 yaşındaki Cevahir Mukaddes Akar’ı ziyaret etti. Ankara’daki tedavisinin ardından Hakkari’ye getirilen Mukaddes’le yakından ilgilenerek ailesine ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileten Başkan Er, “12 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen kaza sonucu ağzına yiyecek yapışan 6 yaşındaki Cevahir Mukaddes Akar’ın tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Servisi Bakım Merkezindeki odasında ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğumuzda, devletimizin tüm imkanlarının seferber edildiğine gözlerimizle bizzat görme fırsatımız olmuştu. Görüştüğümüz hastane yetkililerinin tüm imkanlarını minik Cevahir için seferber ettiklerini, bundan sonraki süreçte de ne gerekiyorsa yapacaklarını iletmeleri bizi bayağı memnun etmişti. Hastamız Cevahir Mukaddes Akar’ın önceki gün Ankara’dan Van iline sevki yine Sağlık Bakanlığımıza ait uçak ambulansla yapılmıştır. Hakkarili hastamız Cevahir için yapmış oldukları ilgi ve alakadan dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’ya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya’ya, Hakkari Valimiz İdris Akbıyık’a, Hakkari Milletvekilimiz Husret Dinç’e ve AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür’e, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yöneticileri ve çalışanlarına bir Hakkarili olarak şahsım ve federasyonumuz adına yürekten teşekkür ediyor, minnet ve şükranlarımı iletiyorum. Yüce Rabbim devletimize zeval getirmesin diyorum" şeklinde konuştu.

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