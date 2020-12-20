Hakkarililer kısıtlamalara uyuyor

Hakkari’de korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların çoğunlukla uyduğu görüldü.

Korona virüs salgınında vakaların yeniden artış göstermesiyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de yeni tedbirler uygulamaya konuldu. Bu kapsamda korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler çerçevesinde getirilen ve pazartesi saat 05.00’e kadar süren 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Hakkari kent merkezinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Korona virüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında cuma günü akşam 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar, kısıtlamadan muaf olanlara ve mesai gözetmeksizin çalışan belediye çalışanlarına kaldı. Vatandaşlar dün akşamdan bu yana evlerine kapanırken, kısıtlamada kentin en işlek meydan ve caddeleri ise sessizliğe büründü. Cadde ve sokaklarda görev alan polis ekipleri ise araçları durdurarak kimlik ve GBT kontrolü yaptı.



