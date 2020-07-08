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Hakkari'ye 1000 kişilik öğrenci yurdu yapılıyor

HAKKARİ HABERLERİ  | 08.07.2020 17:45 | Son Güncelleme

Hakkari'ye 1000 kişilik öğrenci yurdu yapılıyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Gençlik ve Spor Bakanlığınca 1000 öğrenci kapasiteli yurdun yapımına başlandı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Merzan Mahallesi'nde yapımına başlanan inşaat alanında incelemelerde bulundu, ilgililerden bilgi aldı.

Ardından Keklikpınar Mahallesi'nde yapılan su deposunu inceleyen Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte her alanda hayata geçirilen projelerle yatırım hizmetlerinin devam ettiğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca ihalesi yapılan 1000 kişilik öğrenci yurdunun yapılacağı alanda incelemelerde bulunduklarını belirten Akbıyık, şöyle konuştu:

"Ayrıca 1000 kişilik ayrı bir yurt daha yapılacak. Üniversitemizin de ikinci etap derslik binalarındaki çalışmaları devam ediyor. Belediyemize ait su deposunu da inceledik. Hakkari'mizin her alanı şantiye alanı. Bir taraftan doğal gaz çalışmaları, bir taraftan şehir için asfalt beton yol ve içme suyuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız, Hakkari halkının en iyi hizmeti almasıdır. Gerek belediye gerekse de bakanlıklar ve valiliğimizce yapılan hizmetlerle daha modern, daha yaşanabilir Hakkari için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

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