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Hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı, yakalandı

AYDIN HABERLERİ  | 25.12.2020 17:08 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde hakkında 16 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y.

Hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı, yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde hakkında 16 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. polis ekipleri tarafından yakalandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından Efeler Mahallesi yapılan çalışmalarda iki ayrı yaralama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. yakalandı. Toplamda 16 yıl 1 ay hapis cezası bulunan A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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