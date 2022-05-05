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Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Ceylanpınar belediye başkanı, İzmir'de yakalandı

05.05.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Ceylanpınar belediye başkanı, İzmir'de yakalandı

İZMİR (AA) - "Terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Ceylanpınar belediye başkanı İsmail Arslan, İzmir'de yakalandı.

Karşıyaka ilçesinde 28 Nisan'da bir işlem için notere giden Arslan, hakkında verilen kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen Arslan, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Temmuz 2018'de, "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla haklarında dava açılan eski Ceylanpınar belediye başkanı İsmail Arslan'ın da aralarında olduğu 14 sanığa 1 yıl 6 ay ila 11 yıl 7 ay arasında değişen hapis cezası vermişti.

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