Haksever nasıl yazılır? Haksever ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Yazılı ve sözlü anlatımda, kelimelerin yazılışlarını ve anlamlarını doğru kullanmak çok önemlidir. Türkçe, yazım yanlışının yapılmaması gereken bir dildir. Yazılı metinlerde yapılan her hata, yazım yanlışına sebep olmaktadır. Dilimiz, farklı dillerden geçen çok sayıda yabancı kökenli kelimeyi barındırır. Farklı kökenli kelimelerin dilimizde bulunması, yazılı ve sözlü anlatımları daha da zenginleştirmiştir. Kelime sayısı çok fazla olduğundan dolayı, yazılı metinlerde sıklıkla yazım yanlışı görülür. Genel olarak bazı kelime yapılarında daha çok yazım yanlışı görülebilir. Özellikle birleşik kelimeler, ikilemeler, kısaltmalar ya da yabancı kökenli sözcükler sıklıkla yazım yanlışı yapılan sözcüklerdir.

Haksever nasıl yazılır?

Kelimeleri cümle içinde kullanırken yazımlarına dikkat etmeliyiz. Yazılı metinlerde yapılan her hata yazım yanlışına sebep olur. Yazı yazarken bazı kelimelerin yazımları hakkında ikileme düşülebilir. Bu durumda başvurulacak en doğru kaynak Türk Dil Kurumu’dur. Kelimelerin anlamları ve yazılışları ile ilgili en doğru bilgiye Türk Dil Kurumu üzerinden ulaşılabilir. Yazım yanlışının en çok görüldüğü birleşik sözcükler, ayrı veya yazılı yazıldığı konusunda sıkıntı yaşanan sözcüklerdir. Hak ve sever sözcüklerinden oluşan haksever birleşik sözcüğü bitişik yazılmalıdır. Haksever sözcüğü ayrı yazıldığı takdirde yazım yanlışına sebep olur.

Haksever ayrı mı yazılır?

Birleşik sözcüklerin yazımı ile ilgili soru işaretleri vardır. Birleşik sözcüklerin bitişik mi ayrı mı yazıldığı karıştırılan bir durumdur. Haksever yazımı karıştırılan birleşik bir sözcüktür. Haksever TDK’ye göre doğru bildiği şeyden ayrılmayan kimse anlamına gelmektedir. Arapça kökenli olan haksever doğru yazılışı karıştırılan birleşik sözcükler arasındadır. "Haksever bitişik mi yazılır?" sorusu için şu cevabı verebiliriz: Hak ve sever sözcüklerinden oluşan haksever sözcüğü bitişik yazılmalı ve “haksever” şeklinde olmalıdır.



