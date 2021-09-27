Haksız yere işten çıkarıldığını öne süren 4 işçi CHP Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaptı

Şişli Belediyesinde haksız yere işten çıkarıldığını iddia eden ve tepki amacıyla Ankara'ya yürüyüş başlatan 4 işçi, yürüyüşlerini tamamladı.

İstanbul'dan 15 Eylül'de başlattıkları yürüyüşü tamamlayarak Ankara'ya gelen işçiler Turan Aktaş, Kakil Yazar, Ramazan Çelik ve Salih Bitner, CHP Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaptı.

Temizlik işçisi Turan Aktaş, İstanbul Şişli'deki CHP'li belediyenin önünden Ankara'ya geldiklerini belirterek, "678 gündür Şişli Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı Muammer Keskin tarafından işimizden, aşımızdan onurumuzdan edildik ve kapının önünde direniyoruz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir konuşmasında, "Babalar işsiz, çocuklar aç yatağa girmeyecek." sözlerini kullandığını anımsatan Aktaş, "Şu an CHP genel merkezin önündeyiz. Buradan Genel Başkana sesleniyorum, (Hani babalar, çocuklar aç yatağa girmeyecekti?, Sizin arkanızdan Ankara'dan İstanbul'a hak hukuk adalet diye kendim yürüdüm. Ama hukuksuzluğu sizden burada görmüş oldum.)" diye konuştu.

Konuyla ilgili açtığı davaları kazandığını ancak Şişli Belediye Başkanının buna duyarsız kaldığını belirten Aktaş, "Bir işçi Başkandan bir şey istemez. Zamanında çalıştığı emeğinin karşılığını ister, zamanında maaşını ister ki huzurlu vaziyette ailesine ekmek götürebilsin" dedi.

Aktaş, işini geri alıncaya kadar direnişini sürdüreceğini ifade etti.

İşçilerden Kakil Yazar da 2019 Aralık'ta işten çıkarıldıklarını, belediye başkanının da bu konuda sorumsuz davrandığını öne sürdü. Ekmeklerini geri istediklerini belirten Yazar, sorunun tek çözümünün "masa" olduğunu söyledi.

İşçi Ramazan Çelik de işlerini geri almak için kararlı olduklarını belirterek, eylemlerini zaferle taçlandırana kadar geri adım atmayacaklarını kaydetti.

