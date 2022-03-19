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Halfeti'nin tarihi taş konakları TKDK desteğiyle turizme kazandırılıyor

19.03.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TKDK Şanlıurfa İl Koordinatörü Sadık Yetim: - "Girişimcilerimizin başvurusu üzerine Halfeti'de şu ana kadar 4 konağımızın aslına uygun restorasyonu yapılarak butik otele dönüştürülmesi için hibe desteği sağladık. Bu desteklerimizin en önemli amacı kırsal turizmi geliştirmek ve istihdam sağlamak"

MEHMET FATİH ASLAN - Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan, Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne kavuşan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki tarihi taş konaklar, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından sağlanan destekle aslına uygun restore edilerek turizme kazandırılıyor.

Bir bölümü Fırat Nehri üzerine kurulan Birecik Barajı'nın suları altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013 yılında "sakin şehir" ağına dahil ettiği Halfeti, görüntüsüyle herkesi büyülüyor.

Tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun "saklı cenneti" olarak da nitelendirilen ilçe, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Güneydoğu'nun ilgi gören destinasyonlarından olan ilçenin doğal silüetinin bozulmaması amacıyla bölgedeki taş konaklar aslına uygun şekilde restore ediliyor.

TKDK Şanlıurfa İl Koordinatörlüğü tarafından girişimcilere sağlanan hibe desteğiyle birbirinden güzel butik otele dönüştürülen taş konaklar, ziyaretçilerin konforlu zaman geçirebileceği birer mekana dönüşüyor.

- İstihdama da katkı sağlanıyor

TKDK İl Koordinatörü Sadık Yetim, AA muhabirine, tarım, hayvancılık, yöresel ürün, el sanatları gibi alanların yanında kırsal turizme yönelik projelere de hibe desteği verdiklerini söyledi.

Halfeti'de turizmi geliştirmek amacıyla buradaki tarihi taş konakların otellere dönüştürülmesi için hibe desteği sağladıklarını belirten Yetim, şunları anlattı:

"Girişimcilerimizin başvurusu üzerine Halfeti ilçemizde şu ana kadar 4 konağımızın aslına uygun restorasyonu yapılarak butik otele dönüştürülmesi için hibe desteği sağladık. Bu konaklarımızdan bazılarının restorasyonu tamamlandı, bazılarının da bitmek üzere. Ziyaret ettiğimiz bu konağımız 15 yatak kapasiteli olacak. Bu konağımıza TKDK yaklaşık 630 bin lira hibe desteği vermekte. Bu desteklerimizin en önemli amacı kırsal turizmi geliştirmek ve bununla birlikte istihdam sağlamak. Söz konusu konağımızda 15 kişinin istihdam edileceğini öğrendik."

Yetim, hibe desteği sayesinde harabe haldeki taş konakların yeniden ayağa kaldırıldığını ve gelecek nesillere de aktarıldığını ifade etti.

Tarihi taş konakların ilçenin doğal güzelliğinde önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Yetim, "İnşallah bu konaklar sayesinde ilçenin var olan turizm potansiyeli daha iyi değerlendirilmiş olacak. Buna benzer çalışmalar yapmak isteyen girişimcilerimizi bekliyoruz." dedi.

- "İnsanlara bu tarihi dokuyu yaşatmak istiyoruz"

İlçedeki bir taş konağı restore ederek butik otele dönüştüren kadın girişimci Hatice Kübra İlhan da restoratör mimar olduğunu, 12 yıldan bu yana tarihi yapıların projelendirme ve uygulamalarında görev aldığını belirtti.

Halfeti'nin tarihi dokusu, mimari yapısı ve doğal güzellileriyle ülkenin kültür mirası açısından önemli bir yeri olduğuna dikkati çeken İlhan, şöyle konuştu:

"Geleneksel Halfeti evlerine baktığımızda iklimine ve bulunduğu coğrafyaya uygun yapılar olduğunu görüyoruz. Bugüne kadar buradaki birçok taş konağın restorasyon, projelendirme ve uygulamasında görev aldım. Bu nedenle 'Acaba bir gün tüm detaylarıyla bizim projelendireceğimiz ve uygulamasını yapacağımız bir yapı olur mu?' sorusu vardı. Bu noktada TKDK'nin bu bölgedeki projeleri desteklediğini öğrendik ve girişimde bulunarak hibe desteği aldık. Metruk haldeki geleneksel bir Halfeti evinin korunarak geleceğe aktarılması amacındaydık. İnsanlara bu tarihi dokuyu yaşatmak istiyoruz. Bu idealimizi TKDK sayesinde gerçekleştirdik."

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