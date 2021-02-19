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Halfeti’ye 7 milyon liralık dev yatırım

19.02.2021 15:52 | Son Güncelleme:
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Halfeti’ye 7 milyon liralık dev yatırım

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde yapılacak olan 7 milyon liralık Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezinin protokolü imzalandı.Bir süre önce Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile görüşen ve Halfeti’ye Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi kazandırılacağının müjdesini veren Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Ankara’da Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile görüşerek protokol imzaladı.Toplam 7 milyon liralık dev proje ile ilgili açıklama yapan Başkan Albayrak, “Halfeti’mizin gelişimi ve dönüşümü için yoğun çaba sarf ediyoruz.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde yapılacak olan 7 milyon liralık Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezinin protokolü imzalandı.
Bir süre önce Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile görüşen ve Halfeti’ye Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi kazandırılacağının müjdesini veren Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Ankara’da Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile görüşerek protokol imzaladı.
Toplam 7 milyon liralık dev proje ile ilgili açıklama yapan Başkan Albayrak, “Halfeti’mizin gelişimi ve dönüşümü için yoğun çaba sarf ediyoruz. Ankara’da ilçemiz için temaslarda bulunuyor, yeni yatırımlara imza atıyoruz. İlçemizdeki genç nüfusumuza ayrı bir önem veriyoruz. Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. İlçemize Yarı Olimpik Havuz ve Gençlik Merkezimizi kazandırıyoruz. Toplam 7 milyon TL’lik bu yatırım için Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu’na teşekkür ediyorum. Gençlerimiz yazın sıcağında yarı olimpik yüzme havuzunda serinleyecek. Burada başlatılacak kurslar ve etkinliklerle sportif aktiviteler gerçekleştirecekler. Gençlerimize güveniyorum. Buradan belki de yüzme şampiyonları çıkacak. Gençlik merkezimizde ise yine gençlerimiz için kurslar, okuma alanları gibi etkinlikler yer alacak. Buradan da çeşitli alanlarda başarılı öğrenciler yetiştirecek” diye konuştu.

Halfeti’ye 7 milyon liralık dev yatırım

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