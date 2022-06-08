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Halı sahada maçında kalbi duran kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor

08.06.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maç anında yaşananlar halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı

SİİRT (AA) - Siirt'te halı saha maçında kalbi duran gencin kaldırıldığı hastanede tedavisi devam ediyor.

Yunus Ayten (23), Yeni Mahalle'deki halı sahada dün gece oynanan maçta aniden fenalaşarak yere düştü.

112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ayten, doktorların müdahalesiyle hayata tutundu.

Ayten'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Öte yandan maç anında yaşananlar halı sahanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, maç sırasında Yunus Ayten'in bir anda dizlerinin üzerine çöktüğü sonrasında yere düştüğü görülüyor. Durumu fark eden arkadaşlarının Ayten'in yanına gitmesi yer alıyor.

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kalp krizi Siirt

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