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Haliç'ten kadın cesedi çıktı!

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 15.10.2019 11:50 | Son Güncelleme

İstanbul Haliç'te denizde kadın cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Haliç Metro Köprüsü yakınlarında sabah saatlerinde deniz üstünde hareketsiz duran bir kişiyi gören güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisleri, denizdeki kişiyi tekneye alarak karaya çıkardı.

KİMLİK ÇIKMADI

Kadın olduğu öğrenilen kişinin sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden kadının üzerinden kimlik çıkmadı. Ceset, yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: DHA


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