YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Halıcılar 3 milyar dolarlık ihracat hedefinde kararlı

Halıcılar 3 milyar dolarlık ihracat hedefinde kararlı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 16.07.2020 14:19 | Son Güncelleme

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan: - "2020 yılının ikinci yarısında toparlanma süreci daha hızlı sürecek"

GAZİANTEP (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, yılın ikinci yarısında sektördeki toparlanma sürecinin daha hızlı olacağını belirterek, sene başında belirlenen yıllık 3 milyar dolarlık ihracat hedefini koruduklarını bildirdi.

Türkiye Halı Sektör Kurulu, Kaplan başkanlığında telekonferans sistemiyle toplanarak, sektör değerlendirmesinde bulundu.

TİM Başkanı İsmail Gülle'nin de katıldığı toplantıda konuşan Kaplan, dünya genelinde pandemi süreciyle ilgili yaşanan sıkıntılardan tüm sektörlerde olduğu gibi halı sektörünün de olumsuz etkilendiğini ancak Haziran itibarıyla sektörde toparlanma sürecinin başladığını ifade etti.

2020 yılı için Türkiye geneli için belirlenen 3 milyar dolar halı ihracat hedefini revize etmeyeceklerini ve bu hedefi yakalamak için çaba gösterteceklerini aktaran Kaplan, şunları kaydetti:

"2020 yılının ilk 6 aylık sürecinde Türkiye genelinden toplam 158 ülkeye 1 milyar 46 milyon 178 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildi. 2020 yılının ikinci yarısında toparlanma süreci daha hızlı sürecek. Haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 47,4'lük artışla 195 milyon 175 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu yükseliş sektörümüz için büyük önem taşıyor. Haziran 2020'de Türkiye genelinden 171 milyon 483 bin dolarlık makine halısı, 21 milyon 371 bin dolarlık tüfte halı, 1 milyon 842 bin dolarlık el halısı ve 480 bin dolarlık kilim ihracatı yapılmıştır."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

Doğu Anadolu’da sıcaklıklar artıyor

Doğu Anadolu’da sıcaklıklar artıyor

Besni’de 15 Temmuz etkinliği

Besni’de 15 Temmuz etkinliği

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Gaziantep Namaz Vakitleri 16 Temmuz Perşembe

İmsak
03:36
Sabah
05:16
Öğle
12:42
İkindi
16:32
Akşam
19:57
Yatsı
21:31

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Perşembe

Bogaziçi Eczanesi
Sehitkamil
D. Bilim Eczanesi
Sehitkamil
Ertürk Eczanesi
Sehitkamil
Karşıyaka Sibel Eczanesi
Sehitkamil
Saygılı Eczanesi
Sehitkamil
Seda Eczanesi
Sehitkamil
Ali Çiçek Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Gaziantep’te hortum paniği

Gaziantep’te hortum paniği

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Travestinin cenazesine sahip çıkan olmadı

Travestinin cenazesine sahip çıkan olmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.