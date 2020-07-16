Halıcılar 3 milyar dolarlık ihracat hedefinde kararlı

GAZİANTEP (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, yılın ikinci yarısında sektördeki toparlanma sürecinin daha hızlı olacağını belirterek, sene başında belirlenen yıllık 3 milyar dolarlık ihracat hedefini koruduklarını bildirdi.

Türkiye Halı Sektör Kurulu, Kaplan başkanlığında telekonferans sistemiyle toplanarak, sektör değerlendirmesinde bulundu.

TİM Başkanı İsmail Gülle'nin de katıldığı toplantıda konuşan Kaplan, dünya genelinde pandemi süreciyle ilgili yaşanan sıkıntılardan tüm sektörlerde olduğu gibi halı sektörünün de olumsuz etkilendiğini ancak Haziran itibarıyla sektörde toparlanma sürecinin başladığını ifade etti.

2020 yılı için Türkiye geneli için belirlenen 3 milyar dolar halı ihracat hedefini revize etmeyeceklerini ve bu hedefi yakalamak için çaba gösterteceklerini aktaran Kaplan, şunları kaydetti:

"2020 yılının ilk 6 aylık sürecinde Türkiye genelinden toplam 158 ülkeye 1 milyar 46 milyon 178 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildi. 2020 yılının ikinci yarısında toparlanma süreci daha hızlı sürecek. Haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 47,4'lük artışla 195 milyon 175 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu yükseliş sektörümüz için büyük önem taşıyor. Haziran 2020'de Türkiye genelinden 171 milyon 483 bin dolarlık makine halısı, 21 milyon 371 bin dolarlık tüfte halı, 1 milyon 842 bin dolarlık el halısı ve 480 bin dolarlık kilim ihracatı yapılmıştır."

