Halıcılar koronavirüs salgınını fırsata çevirmek istiyor

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan, firmaların nisan ayı sonuna kadar kapasitelerini arttırarak üretime devam etmeyi planladıklarını belirtti.

GAHİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yönetim kurulu üyeleri telekonferans sistemiyle bir araya geldi. Toplantıda halı sektörünün sorunları ve yapılacak çalışmalar hakkında istişarede bulunuldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GAHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan, Gaziantepli halıcıların sektörün yüzde 60'ına hakim olduğunu ve ilerleyen süreçte en hızlı şekilde toparlanacaklarını kaydetti.

Sektöre verilen desteği olumlu bulduklarını aktaran Kaplan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sektördeki firmalarımızla yaptığımız görüşmelerde nisan ayı sonu itibarıyla üretim kapasitemizi arttırarak üretime devam etmeyi planlıyoruz. Mayıs ayı içerisinde ise ideal kapasitemize yaklaşmayı hedefliyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle etkilenen sektörlere yönelik devletimizin verdiği destekleri olumlu buluyoruz. İnşallah ilerleyen süreçte bu desteklere ihtiyacımız kalmaz. Ancak ihtiyaç olursa da bu desteklerin devam edeceğine ve rakamların revize edileceğine inanıyoruz."