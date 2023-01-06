YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Haliç'te haç çıkarma töreni

Haliç'te haç çıkarma töreni

06.01.2023 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin 2023. yıl dönümü, Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen ayin ve Haliç sahilindeki denizden haç çıkarma töreniyle kutlandı.

Kadıköy Metropoliti Emmanuel Adamakis, patrikhane içindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen töreni yönetti. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un da katıldığı ayin sabah 09.00'da başladı. Ayine katılanlar mum yakarak, dua etti.

Kilisedeki törenin ardından Bartholomeos ile ayine katılanlar, Haliç sahiline yürüdü.

Patrik Bartholomeos buradan suya haç attı. Atılan haçı çıkarmak için 20 kişi denize girdi. Girit Adası'ndan gelen Thanos Apostolakis bu yıl haç çıkarmayı başaran kişi oldu. Apostolakis, bu törene ilk kez katıldığını ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Tören sırasında deniz polisi ve sahil güvenlik ekibi 2 tekneyle güvenlik önlemi alırken, çok sayıda kişi töreni takip etti.

Balat'taki törenin yanında eş zamanlı olarak Samatya, Yeşilköy, Büyükada ve İstanbul Boğazı'nda da haç çıkarma törenleri yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nişantaşı'nda su borusu patladı, yolda çökme meydana geldiNişantaşı'nda su borusu patladı, yolda çökme meydana geldi
İzmir’de ağlara 2 ton ağırlığında, 10 metrelik köpekbalığı takıldıİzmir’de ağlara 2 ton ağırlığında, 10 metrelik köpekbalığı takıldı
Artvin’de heykeli yapılan şampiyon boğa 500 bin liraya satıldıArtvin’de heykeli yapılan şampiyon boğa 500 bin liraya satıldı
Anahtar Kelimeler:
Haliç fener rum patrikhanesi

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Ocak Cuma

İmsak
06:51
Sabah
08:22
Öğle
13:15
İkindi
15:36
Akşam
17:57
Yatsı
19:23
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.