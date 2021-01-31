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  4. Halikarnas Balıkçısı’nın manevi oğlu Şadan Gökovalı yaşamını yitirdi

Halikarnas Balıkçısı’nın manevi oğlu Şadan Gökovalı yaşamını yitirdi

31.01.2021 18:34 | Son Güncelleme:
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Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın manevi oğlu, eserlerini ölümünden sonra yayımlayan, tüm kitaplarına ön söz yazan, şair, yazar, gazeteci, akademisyen Prof.

Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın manevi oğlu, eserlerini ölümünden sonra yayımlayan, tüm kitaplarına ön söz yazan, şair, yazar, gazeteci, akademisyen Prof. Dr. Şadan Gökovalı hayatını kaybetti. Şadan Gökovalı uzun süredir İzmir’de tedavi görüyordu.
Şadan Gökovalı kimdir?
Şadan Gökovalı, Halikarnas Balıkçısı’nın manevi oğlu olarak eserlerini ölümünden sonra yayımlayan, tüm kitaplarına ön söz yazan, Balıkçı’nın manevi mirasını yaşatan kişi olarak tanınmıştır. Aynı zamanda Azra Erhat’ın da manevi oğludur. Turizm alanında Türkiye’de kültür turlarının başlatıcıları arasında yer alır.
Şadan Gökovalı 1939’da Muğla’nın Gökova beldesinde doğdu. İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirdi. 1959’ da İzmir’ de yayımlanmakta olan Ege Expres’ te gazeteciliğe başladı. 1961 yılında Sarı Basın Kartı aldı. 1965’te Yılın Gazetecisi seçildi.
Turizm üzerine yüksek lisans ve doktora yaptı, İletişim Bilimleri dalında doçent oldu. TRT ve bazı yayın organlarında muhabir ve yapımcı olarak çalıştı.
1980’den sonra Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu ile Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1993’te Ege Üniversitesi Çeşme Meslek Yüksek Okulu’nda öğretim görevlisi ve idareci olarak hizmet vermeye başladı. Akademik kariyer olarak 1979’da Üniversite doktoru, 94’te ise Üniversite Doçenti, ve Üniversite Profesörü hak ve unvanlarına lâyık görüldü.
İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye İletişim Vakfı, İzmir Turist Rehberleri Odası, Onursal Üyeliği “İleri Yaş Dostu” ödüllerine değer görüldü.
Çoğu Türkiye’nin turistik yerleri hakkında olmak üzere yirmiden fazla kitabı çeşitli dillerde yayımlandı. 2013 yılında, Muğla-Marmaris yolu üzerinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi arka tarafında bir açık hava tiyatrosuna adı verilmiştir.

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